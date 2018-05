RABAT- Khalid Tenni ha 23 anni ed è considerato lo Spiderman del Marocco. Scala i grattacieli di Rabat, sua città natale, o di Tangeri e cammina a testa in giù sulle gru dei palazzi in costruzione. Con la telecamera al collo, Khalid [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] registra le passeggiate sul vuoto che considera “allenamenti per chi non ha bisogno di palestre”.

Tutte riprese ad alto tasso adrenalinico che poi posta sul proprio canale YouTube. L’ultima prodezza è stata interrotta dalle guardie di sicurezza dell’immobile. Due uomini in divisa credono sia un ladro e compaiono all’improvviso sul tetto dal quale l’atleta aveva deciso di fare esercizi da equilibrista.

“Cosa vuoi dimostrare? Che sei capace di buttarti giù?”. Il giovane ascolta i due agenti, poi con un guizzo li beffa. E il video in meno di un giorno fa il pieno di visualizzazioni: oltre 4 mila nelle prime 20 ore. Khalid non smette di ripetere: “Posso sembrare uno che fa cose pericolose, per me questo è soltanto un gioco che mi aiuta a tenere sveglio il cervello mentre mi alleno”.