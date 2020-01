ROMA – Kinsey Wolanski, la modella diventata famosa per l’invasione di campo durante la finale di Champions League 2019 tra Liverpool e Tottenham, è tornata a far parlare di sé per una nuova invasione questa volta durante uno slalom di sci a Schladming.

La modella, durante l’invasione, ha anche mostrato un cartello per Kobe Bryant.

La modella ha anche illuso lo sciatore azzurro Alex Vinatzer che stava per terminare la sua prova. La Wolanski, infatti, ha tagliato il traguardo poco prima dell’italiano. Per questo motivo, le fotocellule sono scattate in anticipo e a Vinatzer è stato inizialmente assegnato un vantaggio di 56 centesimi su Noel. Tempo che lo ha proiettato al primo posto in classifica. Vedendosi in testa, l’italiano si è lasciato andare a una gioiosa esultanza, ma nel frattempo i giudici hanno fatto ricorso al cronometraggio di emergenza e si è poi tornati al giusto tempo rovinando la festa dell’azzurro.

La scorsa estate la Wolanski provò una invasione di campo anche in Copa America, durante la finale tra Brasile e Perù, ma in quella occasione fu fermato dalla sicurezza.

Sicurezza che però questa volta non è riuscita a bloccare la modella.

Fonte: YouTube.