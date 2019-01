ROMA – A Concordia, Kansas, Kile e Laura Krier pensavano di aver perso il loro labrador per sempre dopo che Bo, la sera non era tornato a casa. La coppia lo aveva cercato ovunque ma senza risultato per cui “abbiamo deciso di tornare a casa e aspettare che tornasse ma non è accaduto” ha scritto Kile in un post online.

Avevano ormai rinunciato all’idea che Bo tornasse quando hanno ricevuto la notizia che il labrador era a circa 9 km dall’abitazione e in buona compagnia. E infatti, quando si sono recati sul posto, Bo era insieme a un altro labrador bianco e una capretta.

Un video mostra il commovente momento in cui Bo corre incontro al padrone attraversando un campo di grano del Kansas e a poca distanza ci sono i nuovi amici desiderosi di unirsi alla gioia. Si vedono i tre amici salire sul veicolo dell’uomo che si rivolge loro come se fossero bambini, scrive il Daily Mail. Qualche giorno dopo, si è scoperto che la capra appartiene ai vicini di casa di Kyle, Chris e Shawna Huggans, mentre l’altro Labrador vive nelle vicinanze, il che significa che per il trio in serbo ci sono molte altre avventure.