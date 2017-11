LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Finisce 1-1 il big match di oggi in Premier League tra Liverpool e Chelsea. Dopo un match con lunghe fasi di studio e con due squadre molto chiuse, a sbloccare il punteggio provvede Salah al 20′ st, con il suo 15/o gol stagionale.

Poi l’egiziano non festeggia in segno di rispetto per le vittime della strage di ieri nella moschea nel nord del Sinai.

La partita sembra vinta dai Reds ma a 5′ dalla fine Willian, entrato in campo appena tre minuti prima inventa con una bella giocata la rete del pari trovando Mignolet fuori dai pali, regalando un punto importante ai Blues.

Con questo 1-1, il Liverpool non riesce a superare il Tottenham, che non va oltre il pari, anche qui per 1-1 contro il West Bromwich, che a Wembley segna con Rondon e poi incassa il gol del pari del solito Kane. Vince a fatica il Manchester United contro il Brighton: finisce 1-0 per l’autorete di Dunk che al 66′ devia un tiro di Young.

L’ingresso di Ibrahimovic al 62′ si rivela benefico per lo United. Il Manchester City capolista scende in campo domani contro l’Huddersfield.

Intanto le prime posizioni della classifica sono queste: Man City 34, Man United 29, Chelsea 26, Tottenham 24, Liverpool 23, Arsenal 22.