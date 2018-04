LUCCA – Gira sul web il video dello studente, se così si può definire, dell’Itc Carrara di Lucca che ha aggredito verbalmente il proprio professore, umiliandolo davanti alla classe che rideva.

“Prof non mi faccia arrabbiare, mi metta sei”, urla all’insegnante il ragazzo nel video, girato da uno dei compagni di classe. E poi, puntandogli il dito in faccia, aggiunge: “Lei non ha capito niente. Chi comanda qui? Si metta in ginocchio”. E intanto tutti ridono.

Il video, postato in rete come fosse un trofeo, è però arrivato ai vertici della scuola, che, ovviamente, non l’hanno presa bene:

“Saranno presi provvedimenti, ci sono già 2-3 procedimenti disciplinari in corso – ha annunciato il preside, Cesare Lazzari, al quotidiano La Nazione –. E’ un fatto gravissimo, l’insegnante è sconcertato. Ed è grave anche che non sono venuto a saperlo dall’interno della classe, ma da persone esterne. Questo silenzio, se non addirittura complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé”.

L’episodio è avvenuto in una classe particolarmente problematica in cui l’istituto aveva avviato da tempo percorso psicologico specifico: