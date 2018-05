COVERCIANO – ”Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatto. Ho pensato che questo potesse essere il momento giusto”. Queste le prime parole da ct di Roberto Mancini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] durante la presentazione al centro tecnico di Coverciano.

“Voglio essere un ct perbene e riportare l’Italia sul tetto del modo e d’Europa. Questo era il momento più adatto per questa scelta. Parlerò e chiamerò Balotelli. Ci sono tanti giocatori di qualità”. Così il nuovo ct azzurro Roberto Mancini durante la presentazione a Coverciano.

”Sarà una sfida difficile ma bella – le parole di Roberto Mancini – nella vita nulla è semplice. E’ difficile accontentare tutti i tifosi, vincendo un trofeo con l’Italia, però possiamo unire”. ”Buffon? Gli parlerò in vista dell’amichevole del prossimo 4 giugno”, ha aggiunto il neo commissario tecnico dell’Italia.

”Ai giocatori chiederò di tirare fuori i loro sogni – ha aggiunto il neo commissario tecnico Roberto Mancini – Qui ci sarà spazio per tutti. De Rossi? Chi è stato importante ed è ancora il migliore sarà chiamato. Parlerò anche con lui”. ”Voglio conoscere meglio tutti i giocatori prima di decidere come giocheremo – ha sottolineato – Il modulo lo deciderò in base alle caratteristiche”.

“E’ un sogno che si avvera. Sono felice per i miei genitori. Se sono qui lo devo anche a tutti i miei allenatori, ognuno è stato importante per la mia carriera!”. Così il nuovo ct dell’Italia, Roberto Mancini, sul suo account Twitter ufficiale.

