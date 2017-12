ROMA – Maurizio Mannoni in diretta se la prende con Bianca Berlinguer che va in onda prima di lei e gli ha dato la linea con sette minuti e mezzo di ritardo.

Mannoni inizia dunque la sua trasmissione a 00:08, in apertura di trasmissione, si lamenta dello sforo. “Come vedete cominciamo con un gravissimo ritardo, 7 minuti e mezzo, lo segnaliamo al direttore di Rai 3 perché intervenga”, dice il giornalista, stanco e provato (anche perché andare in onda a quell’ora deve essere davvero pesante).

Non pago dello sfogo, Mannoni rincara si sfoga una seconda volta prima di cedere la linea alle sedi regionali per il riassunto delle notizie dei vari TgR: “Anche loro stanotte cominceranno molto in ritardo e non certo per colpa nostra”.