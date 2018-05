PECHINO – Un duello in piena regola, per amore di… una marmotta (sic!). E’ la scena esilarante filmata da un’automobilista in Cina.

Tutto si svolge a Sunan, nella provincia di Gansu. Qui l’autore del video si è imbattuto in una singolar tenzone in mezzo alla strada tra due esemplari maschi di marmotta, alla presenza della femmina da entrambi desiderata.

Le due marmotte si azzuffano come pugili, ma come mostrano le immagini la contesa sembra concludersi senza vincitori. E alla fine una delle due marmotte fugge via, forse spaventata da un rumore improvviso.