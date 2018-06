LONDRA – Matt O’Connor, fondatore di Father 4 Justice, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ospite della trasmissione tv Good Morning Britain ha scatenato il panico con il suo gesto dimostrativo.

O’Connor, presidente dell’associazione che dal 2001 si occupa di tutelare i diritti dei padri nel Regno Unito, era stato invitato in occasione della Festa del papà, che nel mondo anglosassone si celebra il 15 giugno.

Ad un certo punto, però, ha preso a lamentarsi: “Sono stato trattato come un reietto in questo studio. Non sono stato nella ‘green room’ con Ollwyn (un altro ospite, ndr) ma mi avete buttato fuori”. Quindi, prima di alzarsi in piedi e slacciarsi i pantaloni, ha aggiunto: “E devo dire una cosa: ora vi mostro le mie palle”.

Tutte le altre persone presenti in studio, al tavolo con la conduttrice Kate Garraway, si sono indignati. Ma per fortuna O’Connor ha tirato fuori dai pantaloni dei testicoli rosa finti. In studio è stato comunque molto criticato per il gesto.