YOUTUBE Mauro Corona col papillon da Bianca Berlinguer: "L’ho fatto per..."

ROMA – Mauro Corona, di solito sempre poco formale nel vestirsi, si è presentato da Bianca Berlinguer a #CartaBianca in abito scuro, camicia bianca, papillon, capelli pettinati all'indietro e occhiali da sole.

“Come si è conc… oddio, che è successo?! – dice la Berlinguer – Che è successo qua. Un’altra persona, Belfagor… Come si è conciato Corona?”.

Pronta la risposta: “Signora, ogni volta mi fa gli appunti perché vesto sempre con lo stesso abito, lo stesso straccio, la bandana… adesso sono qui per conquistarla, guardi come mi sono agghindato. Metta via nelle teche Rai questo agghindamento perché nessuno mi vedrà più così. L’avevo serbato per il Nobel, quest’anno che lo vincevo non lo assegnano e quindi mi sono presentato a lei così… ma mettete via nelle teche Rai questa faccenda”.