LONDRA – Non solo un comprensibile "Sei meravigliosa", "You look amazing", ma anche un più comune "Me la sto facendo sotto", o forse solo "Non sto scherzano": queste le parole che il principe Harry, oggi duca di Sussex, avrebbe rivolto alla sua sposa Meghan Markle quando lei gli è arrivata di fianco all'altare della cappello di St. George. Le parole, pronunciate ovviamente a bassa voce, sono state "lette e tradotte" dal labiale dai cronisti inglesi, con diverse interpretazioni.

Harry e Meghan Markle si sono detti “sì” nella più tradizionale delle cornici britanniche, il castello di Windsor, e tuttavia al culmine di una cerimonia pilotata oltre le convenzioni. In un’atmosfera meno imbalsamata del consueto, a tratti addirittura rilassata fino alla risata collettiva in chiesa, e con un tocco di vitalità afroamericana a intaccare qua e là gli schemi.

L’evento, seguito in tv da centinaia di milioni di spettatori in giro per il mondo, è rimasto come sospeso fra una celebrazione in versione moderna della “mistica reale” e un happening popolare fra celebrities da rotocalco e gente comune.

Il figlio cadetto del principe Carlo e l’attrice californiana di madre nera e padre bianco, 33 e 36 anni, sono da questo momento il duca e la duchessa di Sussex, secondo il titolo conferito loro dalla regina Elisabetta, presente al timone del Regno anche questa volta, a 92 anni compiuti, vestita di verde-giallo e con al fianco il 96enne Filippo. Ma il ruolo che ambiscono a svolgere, o l’immagine che vogliono darne, è quella di una coppia di duchi “moderni”, come dicono e ripetono i commentatori di corte.