ROMA – Meghan Markle e il principe Harry si sposeranno sabato 19 maggio alla Cappella di San Giorgio a Windsor, e guarda caso la stampa scandalistica britannica ha "rispolverato" un vecchio video dell'ex attrice, piuttosto compromettente.

Era il 2013, Meghan era una attrice in rampa di lancio e il magazine maschile Men’s Health l’aveva scritturata per una clip dall’accattivante titolo “La grigliata non è mai stata così h0t”. L’allora 32enne si era da poco separata dal produttore cinematografico Trevor Engelson (nozze durate 23 mesi).