ROMA – La First Lady degli Stati Uniti ancora una volta sembra voler evitare di tenere la mano al Presidente Donald Trump, nonostante il tentativo di lui di avvicinarla per stringerla. Ne sono convinti i tanti utenti che sui social commentano il video della coppia che sta per salire a bordo del Marine One per raggiungere l’Ohio.

Il Presidente scorta Melania e sembra voler essere gentile con lei. Melania però sembra non gradire. Tutto ciò avviene dopo lo scandalo legato alla pornostar Stormy Daniels, che sarebbe stata pagata dall’avvocato del Presidente con 130mila euro, soldi necessari a nascondere la relazione avuta con Donald Trump. Per questa vicenda, melania continua ad essere “furiosa” col marito, commentano i tanti utenti che hanno visto la foto.

Melania in dolcevita giallo.

E mentre si rincorrono le voci di una crisi tra i due, Melania Trump sfodere un look impeccabile: dolcevita giallo, gonna di pelle nocciola con spacco anteriore e decolleté animalier firmate Manolo Blahnik. Il tutto ammorbidito da un ampio cappotto giallo creato da Hervé Pierre e appoggiato, neanche a dirlo, sulle spalle. Melania Trump conquista i flash dei fotografi anche per questa mise dai toni accesi.

Anche stavolta la First Lady ha optato per una palette cromatica incisiva: del resto è nota ormai la sua predilezione per le tinte unite e i colori a contrasto. Dopo il total white polemico sfoggiato per il discorso sullo Stato dell’Unione del marito, Melania continua a guadagnare consensi in fatto di look. Occhiali calati in viso e guanti di pelle en pendant, anche stavolta come accessori feticcio Melania non ha rinunciato agli stiletto e all’immancabile Birkin di Hermès.