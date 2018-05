MADRID – Un meteorite è sfrecciato nel cielo sopra la Spagna ad una velocità di 90mila chilometri orari per terminare la sua corsa al largo dello stretto di Gibilterra, nel Mar Mediterraneo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il lampo di luce emesso dal meteorite è stato chiaramente filmato e il video è stato caricato anche su YouTube. Secondo l’astrofisico Jose Maria Madiedo della University of Huelva, si tratta di un meteorite che si è staccato da un asteroide.

L’astrofisico analizzando la traiettoria del meteorite che è caduto il 22 maggio ritiene che la località finale di impatto si possa trovare vicino alla costa spagnola di Murcia. La pioggia di meteore è iniziata circa 88 chilometri sopra il livello del mare, ma il meteorite si è disintegrato a circa 19 chilometri sopra il livello del mare. Su Twitter Madiedo ha spiegato:

“Un meteorite è caduto il 22 maggio 2018. La roccia arrivava da un asteroide e ha impattato con l’atmosfera ad una velocità di 90mila chilometri orari, per poi cadere nel mar Mediterraneo”.

Le immagini della palla di fuoco apparsa nel cielo sono state catturate dallo strumento Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies, cioè il progetto S.M.A.R.T, che analizza la materia interplanetaria che impatta sulla Terra. Secondo gli scienziati, nonostante la grande velocità alcuni residui potrebbero essere sopravvissuti e potrebbero trovarsi in un raggio di circa 500 chilometri dal luogo dell’impatto.

