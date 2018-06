MIAMI – Dire le previsioni del tempo risolvendo il cubo di Rubik in diretta tv: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] una insolita sfida vinta dalla meteorologa americana Lauren Olesky, dell’emittente tv della Florida WPEC.

Lo scorso venerdì, 8 giugno, si è prestata ad una sfida lanciata dai conduttori del notiziario: si è fatta dare un cubo di Rubik ed è riuscita a risolverlo in pochi minuti, mentre, in diretta tv, annunciava le previsioni del tempo per i giorni seguenti.

Olesky si è fatta passare da un collega in studio il cubo in diretta, poi ha iniziato a parlare del tempo e in meno di tre minuti ha compiuto l’impreso, tra gli applausi dei giornalisti che le avevano dato la linea.