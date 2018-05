FRESNO – Per festeggiare il colpo perfettamente riuscito, un 43enne si mette a ballare “Smooth Criminal” di Michael Jackson, imitando il celebre passo del Moonwalk del re del pop. Il tutto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] è avvenuto davanti ad una telecamera della polizia che lo ha identificato ed arrestato.

E’ accaduto a Fresno in California: in manette è finito David Seale. L’uomo, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 era riuscito a introdursi in un ufficio della sua città per rubare denaro in contanti e un personal computer, per una cifra totale che si aggira intorno ai 2500 dollari.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, Seale era in possesso di diverse copie delle chiavi che permettevano l’accesso a tutti i locali dell’edificio. In quella notte, secondo quanto raccontano i media locali, Seale era entrato ed uscito dall’ufficio almeno dieci volte.

L’ufficio aveva denunciato il furto e la polizia aveva così proceduto all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere, scoprendo il ladro che entrava e usciva dall’ufficio diverse volte. Grazie al suo tributo, gli agenti sono riusciti ad identificarlo. Una volta giunti nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato il computer portatile molto costoso che si era portato via ed anche le copie delle chiavi, pronte per essere riutilizzate.

Joe Gomez, tenente della polizia di Fresno, dopo aver fatto scattare le manette ai polsi al 43enne ha dichiarato: “Non riusciamo a capire, ed è su questo che stiamo cercando di fare luce, come sia riuscito a procurarsi tutte quelle copie”.