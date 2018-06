MUGELLO – Terribile incidente [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nel corso della seconda sessione di Libere al Mugello: alla curva 1, la San Donato, dove si stacca a oltre 350 km/h la Ducati di Michele Pirro, wild card per il GP d’Italia, è uscita di pista.

Il primo riscontro medico riferisce di una commozione cerebrale, ma non grave.

Fiato sospeso e tanta apprensione fino alla comunicazione: “Pilota cosciente e in grado di parlare”. Pirro è stato portato via in barella, verso l’ambulanza e poi al Centro Medico, con dei teli bianchi a coprire l’operazione per salvaguardia della privacy.

“Pare non ci sia nulla di particolarmente grave – dice Paolo Ciabatti, il direttore sportivo Ducati – non ricorda alcunché dell’accaduto, ora dovrebbe essere portato in elicottero all’ospedale di Careggi per essere sottoposto a una Tac e RMN. Sulla causa non sappiamo che dire: dobbiamo aspettare, da quanto si è visto e dalla mimica di Iannone potrebbe essersi bloccato qualcosa sula moto”.