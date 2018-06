NEW YORK – Jared Kushner? Un super cattivo. Parola di chi lo conosce bene. Ovvero l’attrice israelo-americana Natalie Portman. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La protagonista del Cigno nero ha parlato del suo ex amico e compagno di università ad Harvard durante un’intervista al programma tv The late show.

Ospite del talk show di Stephen Colbert per promuovere il suo nuovo documentario Eating animals (Mangiando animali), l’attrice, vegetariana da anni, ha parlato del consigliere della Casa Bianca, e genero del presidente Usa Donald Trump, con il quale ha frequentato l’università di Harvard nello stesso anno.

Quando Colbert le ha chiesto dettagli sui loro rapporti, Portman ha prima esitato. Poi, scoppiando in una risata, ha risposto: “Cosa posso dire?”. “Tutto quello che vuoi, è un Paese libero”, le ha detto Colbert. “Voglio dire, qualcosa degli ultimi giorni, giusto? Sfortunatamente, non è divertente dire qualcosa su qualcuno con il quale sei stato amico e che è poi diventato un super cattivo”, ha proseguito Portman.

E ancora: “Ha pure detto in alcune interviste che ha perso gli amici a causa della politica. E’ come un’esfoliazione. Ho pensato che ha usato una metafora di un centro benessere”. “E quindi tu saresti una cellula di pelle morta?”, l’ha provocata Colbert. Ma Portman ha risposto prontamente: “Ne sono orgogliosa”. ” Non era neanche un granché come studente, mi risulta”, ha continuato il conduttore. “E’ vero, lo confermo”, ha concluso l’attrice.