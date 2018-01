ROMA – La città di Temirtau in Kazakistan si è svegliata sotto una coltre di neve nera. Da inizio gennaio ormai la città è assediata da una nuvola nera che continua a preoccupare per gli effetti che potrebbe avere per la salute. Non è chiaro infatti cosa abbia formato la nube che fa precipitare la scura neve dal cielo.

Il sito di Repubblica scrive che i cittadini hanno lanciato l’allarme sui social network e chiedono aiuto per capire cosa stia accadendo a livello ambientale nella regione dove si trovano diverse fabbriche, tra cui una siderurgica, per il timore che si tratti di smog o di inquinamento dannoso per la salute:

“Da inizio gennaio la cittadina di Temirtau, nel Kazakistan centrale, è assediata da una nuvola di polvere scura che ha colorato di nero la coltre di neve che la ricopre. I cittadini hanno lanciato l’allarme sui social condividendo video e immagini e attribuendo la responsabilità del fenomeno alla vicina fabbrica siderurgica: l’area è infatti il centro dell’industria del Paese. Un team di ecologisti e scienziati è al lavoro per individuare le cause di questa nube scura che ha colorato la neve di Temirtau

(Video da YouTube/Ruptly)