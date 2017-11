PARIGI (FRANCIA) – I grandi calciatori si esaltano nelle partite di cartello.

Neymar jr è stato il protagonista assoluto nella sfida scudetto tra il Psg e il Monaco.

Il campione brasiliano ha segnato nel 2-1 della sua squadra e ha umiliato Moutinho con una giocata che è diventata virale sul web nel giro di pochissime ore.

Intanto Neymar è costretto al trasloco per motivi di sicurezza…

Continua ad essere movimentata la vita parigina di Neymar, il quale non sembra ancora aver trovato l’equilibrio. L’ultima notizia, riferita questa mattina da Le Parisien, è che l’ex Barça è costretto a traslocare proprio in queste ore dalla sua villa nelle Yvelines, in banlieue di Parigi, per motivi di sicurezza, a causa dell’assedio dei curiosi. Guardata a vista da vigilantes e gendarmi, la lussuosa dimora – 1.000 metri quadrati su cinque piani, piscina al seminterrato – in cui il brasiliano abitava da fine agosto è ormai vuota. In giardino è ancora visibile il barbecue attorno al quale il giocatore e gli amici si ritrovavano la sera.

La nuova meta, rimasta al momento segreta, non è lontana ma è certamente di più difficile accesso. Fra orde di curiosi, tifosi e ragazzini del luogo che stazionavano attorno a casa Neymar, qualcuno era stato un pò troppo intraprendente nelle ultime settimane, ed era riuscito ad introdursi scavalcando il muro perimetrale.

Questo ed altri episodi – pompieri chiamati a ripetizione dai vicini con le scale per osservare cosa succedeva nell’abitazione del giocatore – hanno convinto l’entourage dell’attaccante a traslocare.

