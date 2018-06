ROMA – Rissa in diretta tv a Non è l’arena tra l’allievo e braccio destro del ministro Paolo Savona, Antonio Maria Rinaldi e Giuliano Cazzola. I due economisti se le sono dette di santa ragione nel salotto di Massimo Giletti. Il primo ad attaccare è Cazzola, su invito dello stesso Giletti (“Prego Cazzola, entri pure in polemica, tanto lo so”). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

“Non ho nessuna voglia di polemizzare con lui – risponde Cazzola – bisogna avere qualcosa in comune per farlo”. E Rinaldi lo stuzzica: “Abbiamo la cravatta uguale oggi”. Ma Cazzola non ci sta: “Mi pesa avere a che fare con gente come lei”. Poi prova a terminare il suo intervento ma si inalbera quando vede il suo antagonista sogghignare.

“Rinaldi, non rida per favore”, lo riprende Cazzola. “E va bene – replica l’altro – piango. Quando vedo lei piango. Ma che c… sta a dì…”

A quel punto, Cazzola perde la pazienza: “Io avevo chiesto di non incontrarmi con lei. Con lei non voglio prendere neanche un caffè”. E Rinaldi lo apostrofa con un rumoroso “ooooohhh”.