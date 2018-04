ROMA – Un ragazzino di 15 anni ha bullizzato a scuola sua figlia, così questo padre australiano, il 53enne Mark Bladen, ha deciso di affrontarlo di persona, in un parco di Brisbane.

“Ha iniziato a ridacchiare – ha raccontato Mark al programma tv 60 minutes – Volevo solo parlargli, ma mi ha sfidato”.

È finita malissimo, con l’uomo che ha preso per il collo il ragazzino seduto su una panchina. In tanti, anziché condannare il padre esasperato, l’hanno eletto “eroe” incitandolo a fare lo stesso se gli episodi di bullismo si fossero ripetuti in futuro. Il giudice però non ha avuto la stessa comprensione e l’ha condannato per aggressione a 1.000 dollari di risarcimento.