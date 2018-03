PALERMO – Ha bloccato il bus ed è salito sul tetto gridando: “Libertà”. Così un migrante, originario della Costa d’Avorio, si è reso protagonista di una singolare protesta a Palermo.

L’uomo ha bloccato un mezzo urbano dell’Amat, all’incrocio tra via Cavour e via Maqueda. Poi si è arrampicato sul tetto del bus e ha iniziato ad urlare. Non si conosce il motivo della protesta.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela gratis da Google Play.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale, i poliziotti e i sanitari del 118 che hanno fatto scendere il giovane e lo hanno portato in ospedale. Sono in corso indagini.

Numerosi passanti sono rimasti colpiti dal gesto e armati di telefonini hanno immortalato la scena. Molti di quei filmati stanno ora facendo il giro del web.

Il video caricato su YouTube dal quotidiano La Sicilia