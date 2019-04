MILANO – Paola e Chiara tornano a cantare insieme, anche se solo per un sera e in playback. E’ successo domenica 7 aprile all’Armani Club Privè di Milano. L’occasione è stata la festa di compleanno del direttore marketing e comunicazione della casa di moda Etro, Carlo Mengucci.

La storica reunion delle sorelle Iezzi è stata immortalata in un video caricato su YouTube e ha mandato in visibilio i fan, oltre che i presenti al party. Non succedeva da sei anni e in un attimo sono tornate ad essere la mora e la bionda.

Come i fratelli Gallagher, Paola e Chiara avevano litigato con tanto di bordate e rivendicazioni a mezzo stampa. Così le loro strade si erano separate, ognuna ha proseguito la sua carriera da solista. Ma domenica 7 aprile per l’amico Mengucci sono salite nuovamente insieme su un palco, affiatate come un tempo, intonando il loro successo del 2002, “Festival”.

Il video, divenuto virale sui social, ha scatenato i fan che chiedono ora una reunion vera e propria delle sorelle. Dalle due al momento nessun commento.