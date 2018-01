PARIGI – Due poliziotti sono stati aggrediti e linciati dalla folla a Champigny-sur-Marne, una banlieu di Parigi in Francia, dopo una chiamata per disordini all’esterno di una casa per una festa di fine anno. I due agenti sono arrivati nel sobborgo, abitato per lo più da migranti, e sono stati aggrediti a calci e pugni.

A filmare la brutale aggressione ai danni dei due agenti, di cui uno donna, sono stati gli stessi aggressori che hanno poi pubblicato il video anche su Twitter e su altri social network, come scrive Libero quotidiano:

“I fatti sono avvenuti nel sobborgo parigino di Champigny-sur-Marne abitato per lo più da immigrati: la poliziotta, di cui non si conosce il nome, è stata filmata dagli stessi aggressori mentre veniva presa a calci insieme al capitano di turno arrivato sul posto insieme a lei. Il video è finito su Twitter. Emmanuel Macron ha detto che “i responsabili del linciaggio codardo e criminale saranno trovati e puniti. Onore alla polizia e pieno sostegno a tutti gli agenti attaccati”. La poliziotta ha riportato una commozione cerebrale e diverse ferite”.

(Video da YouTube)