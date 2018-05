Ha una pianta di marijuana in mano: vede il giornalista davanti casa e scappa

HOAT – Cameron Tucker, un giornalista della rete televisiva locale Kmtv, si trovava a Hoat nel Kent inglese per realizzare un servizio contro lo spaccio di droga. Dietro di lui è apparso improvvisamente un giovane [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] ha svoltato l’angolo del cottage incriminato con una pianta di marijuana in mano. Il giovane ha visto le telecamere e si è messo a correre visibilmente imbarazzato.

Alcuni telespettatori hanno insinuato che il simpatico siparietto fosse stato organizzato ad hoc, ma il giornalista ha negato ogni accusa. Il giovane incriminato si chiama Neil Hartley. Insieme alla compagna Yvette si era messo a coltivare nella sua casa 88 piante di cannabis. Malgrado la polizia lo abbia sorpreso, il giovane è riuscito ad evitare la prigione.