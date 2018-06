YOUTUBE Pino è, De Gregori e Avitabile cantano “Generale” durante il concerto per Pino Daniele

NAPOLI – Francesco De Gregori e Enzo Avitabile hanno cantato e suonato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Generale” durante il concerto “Pino è” in ricordo di Pino Daniele.

Questa la scaletta delle canzoni:

Pino Daniele (video): “Yes I know my way” (con freestyle di Jovanotti)

Jovanotti: “Putesse essere allero”

Biagio Antonacci: “Che Dio ti benedica”

Biagio Antonacci con Alessandra Amoroso: “Che male c’è”

Giuliano Sangiorgi con Emma e James Senese: “Quanno chiove”

Giorgia: “Questo immenso”

Francesco De Gregori: “Generale” (con interventi in napoletano di Enzo Avitabile)

Eros Ramazzotti: “‘O scarrafone”

Eros Ramazzotti: “A testa in giù”

Eros Ramazzotti con Jovanotti e James Senese: “A me me piace ‘o blues”

Claudio Baglioni: “Alleria”

Claudio Baglioni: “Io dal mare” (con la chitarra di Pino Daniele)

Elisa e Fiorella Mannoia: “Quando”

Antonello Venditti: “Notte prima degli esami”

Elisa e Gianna Nannini: “Je so’ pazzo”

Gianna Nannini: “Anna verrà”

Fiorella Mannoia; “Sulo pe’ parlà”

Fiorella Mannoia: “Senza ‘e te”

Clementino: “‘Na tazzulella ‘e cafè”

Il Volo: “O’ sole mio (It’s now or never)” / “Je sto vicino a te” / “I say I’ sto ccà”” (duetti con Pino Daniele in video)

Francesco De Gregori: “Anema e core” (con la moglie Alessandra Gobbi)

Giuliano Sangiorgi: “Mal di te” (con Marco D’Amore di “Gomorra”)

Ornella Vanoni con Federico Zampaglione: “Anima”

Massimo Ranieri: “Cammina cammina”

Massimo Ranieri con Giuliano Sangiorgi: “Un posto ci sarà”

Fiorella Mannoia con Giuliano Sangiorgi: “Terra mia”

Emma: “Io per lei (duetto con Pino Daniele in video)

Emma con Francesco Renga e James Senese: “Musica musica”

Alessandra Amoroso: “Dubbi non ho”

Irene Grandi: “Se mi vuoi” (duetto con Pino Daniele in video)

Mario Biondi con Il Volo e James Senese: “Notte che se ne va”

Giuliano Sangiorgi e Federico Zampaglione: “Nun me scuccià”

James Senese e Enzo Avitabile: “Tutta n’ata storia”

Teresa De Sio e Paola Turci: “Lazzari felici”