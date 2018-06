VERONA – Sette agenti contro un uomo (in ciabatte): rocambolesca fuga aggrappato all’auto. Nelle immagini, pubblicate da Luca Castellini (Forza Nuova Verona) su Facebook, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] si vedono quattro pattuglie della polizia, in totale sette uomini in divisa, che cercano di convincere un uomo dall’accento dell’est Europa a salire su una delle volanti. Non è ancora chiaro il motivo dell’intervento.

“Stai fermo qui”, dice un agente. “Sto fermo”, risponde l’uomo. “Non ho niente con me”. Il soggetto non sembra avere alcuna intenzione di accomodarsi nella volante e inizia ad opporre resistenza. Alla fine cinque poliziotti provano ad acciuffarlo. Lui reagisce, grida, si divincola e scappa. Ai piedi porta solo delle ciabatte. Un agente, rimasto distante, prova inutilmente a sgambettarlo. E quando sembra ormai in trappola, tira fuori una via di fuga alternativa: prima prova a rompere a pugni il vetro di una panda, poi quando l’autista preme l’acceleratore per togliersi da una brutta situazione, si aggrappa all’auto e lascia di stucco i poliziotti.