NEW YORK – A processo per spaccio di droga in un tribunale dello Utah, negli Stati Uniti, ad un certo punto, durante l’udienza, sorprendendo tutti riesce a fuggire dall’aula, ancora in manette, fino ad arrivare alle scale e a lanciarsi da una balaustra.

Il volo, però, è stato di pochi metri, e il giovane spacciatore, 35 anni, se l’è cavata con alcune fratture alla testa, ad una gamba e al bacino ed è stato subito fermato dagli agenti e poi trasportato in ospedale.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.