ROMA – La studentessa Letitia Chai, iscritta al college Arts and Sciences della Cornell University, situata a Ithaca, nello stato di New York, si è presentata alla cattedra per la prova generale della seduta di laurea in minishort e camicia jeans.

“Sei sicura di voler vestirti così?”, le ha chiesto la professoressa, Rebekah Maggor. “Short troppo corti”, ha insistito la docente, “sicura che tua madre sarebbe d’accordo?”. E la ragazza ha risposto di essere figlia di una femminista, studiosa delle differenze di genere. “Ha dedicato la sua vita a rinforzare l’identità di genere. Quindi penso che sarebbe senz’altro d’accordo”.

La studentessa allora si è sfilata prima la camicia e poi i calzoncini, restando in biancheria intima. Il suo esempio è stato seguito anche da diversi altri studenti, in segno di protesta nei confronti della professoressa.