NEW YORK – Il pugile pro-Trump Rod Salka, con il muro disegnato sui pantaloncini, va al tappeto contro il rivale messicano Francisco ‘El bandido’ Vargas.

Salka, originario della Pennsylvania, è salito sul ring con indosso i pantaloncini con i colori della bandiera americana, la scritta America first (lo slogan usato da Donald Trump in campagna elettorale) e il disegno di un muro, proprio come quello che il presidente americano vorrebbe erigere al confine con il Messico per fermare l’arrivo di migranti.

Ma dopo solo sei round Salka è stato battuto da Francisco El Bandido Vargas, che già in passato aveva sconfitto diversi boxeur americani.