MOSCA – La Russia ha giocato un gran primo tempo contro l'Arabia Saudita ma la scena se l'è presa Vladimir Putin con un gesto che è già virale sul web. Il presidente della Federazione Russa, sotto gli occhi di un divertito Infantino, ha consolato il principe saudita dopo il primo gol subito dalla sua squadra (la prima frazione di gioco si chiuderà sul punteggio di due a zero).

Gazinsky è stato abilissimo a liberarsi della marcatura dell’avversario e ha segnato di testa facendo esplodere i tifosi russi presenti a Mosca. Putin non ha voluto infierire sull’avversario e ha stretto la mano al principe saudita che ha accettato con fair play il suo gesto.

Poco dopo la Russia ha segnato il gol del due a zero con Cheryshev. Il calciatore locale ha superato il marcatore con un tocco sotto da applausi e ha insaccato in rete con una bordata di sinistro. Anche in questo caso l’esultanza di Putin è stata contenuta e nel pieno rispetto del principe saudita.

