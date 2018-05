ROMA – Ricardo Quaresma, 34 anni, prossimo protagonista col Portogallo del prossimo Mondiale che si giocherà in Russia, sembra vivere un momento di grazia nel campionato turco dove sta trascinando il suo Besiktas.

L’ex ala dell’Inter, con cui anche se non da protagonista ha vinto due scudetti e la Champions League del 2010, ha regalato l’ennesimo colpo destinato ad essere ricordato, una rabona eseguita alla perfezione nei pressi del calcio d’angolo, trasformata in rete dal compagno di squadra Tosic. La partita è stata poi vinta per 2-0 dal Besiktas sul Kayserispor.