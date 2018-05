ROMA – Cinque minuti e 6 secondi. Questo il tempo bastato ad un ragazzino di appena 13 anni per risolvere contemporaneamente ben tre cubi di Rubik. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]

Que Jianyu, questo il nome del ragazzino, ha fatto roteare in aria come un giocoliere i tre cubi di Rubik, e mentre li lanciava in aria continuava ad abbinare tra loro i colori per raggiungere l’obiettivo di riunire tutte le facce di ogni singolo cubo.

Una impresa compiuta in un tempo brevissimo, poco più di 5 minuti, che ha impressionato il pubblico presente nel programma televisivo e ha lasciato tutti a bocca aperta.

(Video da YouTube)