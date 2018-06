MOSCA – È iniziata alle 17:30 ora di Mosca la cerimonia musicale che ha aperto i Mondiali di Russia 2018 con Robbie Williams come grande protagonista. Il Luzhniki stadium ha dato il benvenuto al cantante britannico con un giro di applausi. Poi è iniziato il duetto con la soprano Aida Garifullina [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Robbie Williams è stato il protagonista assoluto della prima giornata dei Mondiali di Russia 2018 per aver cambiato il testo di Rock DJ, in segno di protesta, ed aver mostrato il dito medio ai suoi “haters” che lo accusavano di essersi venduto, economicamente, a Putin.

Robbie Williams mostra il dito medio sotto gli occhi di Putin

Robbie Williams stava ultimando la propria esibizione durante la cerimonia inaugurale, seguita in tv secondo le stime da circa un miliardo di persone nel mondo, quando al termine del brano “Rock DJ” è stato protagonista di un colpo di teatro che nessuno si sarebbe atteso. Ha cambiato il testo della canzone, inserendo la frase “I did it for free”, e ha mostrato il dito medio alle telecamere sotto gli occhi increduli di Putin e Infantino.

Robbie Williams cambia il testo di Rock DJ in segno di protesta

Perché Robbie Williams ha cambiato il testo di Rock DJ inserendo la frase “I did it for free”? Per rispondere polemicamente ai suoi “haters” che lo avevano accusato di essersi venduto ai soldi di Putin. I did it for free, infatti, significa “L’ho fatto gratis”. Come dire che si è esibito non per soldi ma per la sua passione, mai nascosta, per il calcio. E per ogni appassionato di calcio, il Mondiale è l’apice del godimento. Quindi, in attesa di fare il tifo per la sua Inghilterra, Robbie Williams ha trovato il modo, a dire la verità non molto elegante, per far parlare di lui in tutto il mondo.

Le reazioni social al dito medio di Robbie Williams

Uau che rebel Robbie Williams a cinquant’anni ancora col dito medio alzato sono tutta bagnata 😐😐😐😐😐😐 #Worldcup2018Russia #WorldCup2018 pic.twitter.com/xJOwopYOJg — Flo Chaplin (@neurofatina) 14 giugno 2018

Cerimonia di apertura bruttissima e il dito medio in mondovisione di Robbie Williams la ciliegina sulla torta. Bah — ♡ (@vvervaiin) 14 giugno 2018

ma il dito medio che c’entrava — mauro cordiani (@maurocordiani) 14 giugno 2018

Robbie Williams ha appena mostrato il dito medio al mondo intero. Mood #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/RkPnBmoP1o — Mimi⚓석진 (@_nevertogether_) 14 giugno 2018

YouTube, il dito medio di Robbie Williams durante la cerimonia di apertura dei Mondiali di Russia 2018