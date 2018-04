ROMA – Otto persone e dodici indagati. Questi i numeri dell’operazione di polizia che oggi ha sgominato una banda di ladri di moto e motorini.

Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquerefinalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di motoveicoli, nonché spaccio di sostanze stupefacenti.

In questo video si vede la banda in azione. Banda che impiega meno di trenta secondi per rubare un motorino nel centro di Roma.