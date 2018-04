PHOENIX – I velivoli espellono nuvolette di fumo. Non si tratta delle tanto discusse scie chimiche, ma bensì di vere e proprie scritte in aria, realizzate grazie ad un computer che stabilisce la tempistica e la quantità del fumo da buttare fuori.

Le scritte restano visibili per circa 20 minuti e sono state ideate dalla multinazionale Cisco a Phoenix negli Stati Uniti. Per realizzare questa scritta usata come pubblicità, la Cisco ha dovuto impiegare sei aerei.