SYDNEY – Incontro sgradevole e ravvicinato tra una donna alla guida della sua auto e un serpente che le è apparso sul parabrezza.

L’episodio è avvenuto su una strada di Townsville, nello stato australiano del Queensland. La donna si stava recando a lavoro in auto quando il serpentello è comparso proprio sul suo parabrezza e lei ha preso il telefono e ha iniziato a riprenderlo chiedendo aiuto, come lei stessa ha raccontato:

“È salito sul parabrezza e mi ha guardato dritto negli occhi. Per un attimo mi sono fatta prendere dal panico, anche perché ero in ritardo e non sapevo come uscire dalla macchina”.