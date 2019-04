ROMA – “Questo è stato un anno bellissimo, pieno di soddisfazioni, ma purtroppo segnato da una tragedia”. Così Sfera Ebbasta ha ricordato la tragedia dello scorso 8 dicembre alla discoteca Lanterna Azzurra. Per la prima volta dal vivo, il trapper ha voluto dedicare un passaggio del suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma alle sei persone che persero la vita schiacciate nella calca quella maledetta notte.

Il brano si intitola “Notti“, uno dei suoi primi successi. Le indagini per accertare le responsabilità della tragedia sono ancora in corso e in questi mesi Sfera Ebbasta ha sempre cercato di mantenere un profilo basso. Pochissime dichiarazioni, mai una provocazione raccolta, un dignitoso rispetto.

Soltanto ieri, mercoledì 17 aprile, il cantante è tornato su un palco per il primo di tre appuntamenti live: il 19 sarà al Palapartenope di Napoli e il 27 nella sua Milano al Mediolanum Forum. E, come spiega Gianni Santoro su Repubblica, è stato “quasi come se si fosse tolto un peso”. Solo dopo aver ricordato le vittime di Corinaldo, il cantante ha iniziato a interagire e a divertirsi col suo pubblico.

Una folla gremita di adulti e ragazzini, dopo l’iniziativa lanciata dallo stesso Sfera di invitare gratuitamente i genitori al concerto: “Ho pensato di coinvolgere i genitori in modo che possano vedere che nello show è tutto positivo – ha detto – è un posto dove ci si diverte”.