VIBO VALENTIA – "Acqua alla spina, naturale o gasata, a casa vostra". La promette il sedicente sindaco Fortunello in un comizio a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Promesse degne di Cetto Laqualunque che hanno fatto sorridere e pure un po' disperare gli elettori calabresi. Ma in realtà a Mileto, dove il prossimo 10 giugno si terranno le elezioni amministrative, non esiste nessun candidato che risponde al nome di Fortunello. Il video che in queste ore è diventato virale sui social, altro non è che uno scherzo al quale si è prestato l'attore Fortunello Errigo.

Ma chi è il protagonista del video? Fortunello Errigo è un attore legato a una tv locale calabrese. Il suo personaggio mira a denunciare le storture della propaganda e il degrado del Sud Italia, specialmente a livello ambientale. E’ infatti un militante del Gop (Gruppo Operativo Panetta), che si occupa di interventi civici volti a ripristinare il decoro ambientale.

I cittadini di Mileto però possono stare tranquilli: in lizza per la poltrona di sindaco non c’è nessun Fortunello. I due sfidanti sono Rosetta Mazzeo per la lista SiAmo Mileto e Fortunato Giordano con la civica Città Futura. Tutto il resto è solo satira.

Il video caricato su YouTube da Italia Mattanza: