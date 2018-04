ROMA – Diversi missili lanciati in Siria da anno fatto registrare dai sismografi una scossa con una magnitudo pari a 2,6, come se la zona fosse stata colpita da un terremoto.

La notizia è stata resa nota da fonti militari e non ha ancora trovato una conferma ufficiale. A parlare però sono i video apparsi sui social e ripresi dal Daily Mail.

I missili avrebbero colpito diversi centri di comando delle milizie appoggiate dall’Iran, provocando diversi morti e feriti. Ad essere colpiti sarebbero diversi magazzini di armi. A lanciare i missili sarebbe stato Israele che in questo modo spera di bloccare gli avamposti delle milizie appoggiate dall’ Iran in Siria, prendendo di mira principalmente i miliziani sciiti libanesi e i convogli di armi che gli Hezbollah portano in Siria per combattere.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che e il suo paese continuerà “a muoversi contro l’Iran in Siria” utilizzando anche l’artiglieria pesante.

Gli Hezbollah e altre milizie appoggiate dall’Iran hanno una grande presenza militare in Siria e sono ben radicate nelle aree centrali e orientali vicino al confine iracheno.