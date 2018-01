NEW YORK – Fa discutere il regalo che un non meglio specificato milionario ha fatto al figlio per il suo dodicesimo compleanno: una serata in un locale con due spogliarelliste.

Il padre, tutto fiero del dono, ha anche filmato l’avvicinamento del figlioletto, a torso nudo ma evidentemente ancora giovanissimo, con le due intraprendenti ragazze.

Il filmato della festa è stato poi postato su YouTube e rilanciato da molti siti, facendo discutere la rete e dividendo gli utenti. La maggior parte di loro ha condannato senza distinguo il comportamento dell’uomo, molti hanno parlato esplicitamente di pedofilia.

Lo stesso ragazzino, del resto, appare piuttosto imbarazzato e a disagio per l’insolito regalo. Eppure c’è ance chi, forse non mettendosi nei panni di un ragazzino di 12 anni, sostiene si tratti del miglior regalo: “Quanto invidio quel ragazzino…”, scrive infatti qualcuno.