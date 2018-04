ROMA – La sfida di sabato sera, vinta dalla Juventus sull’Inter per 3-2, ha scatenato le polemiche nerazzurre per la direzione di Orsato che ha espulso Vecino con l’ausilio del Var, ma poi ha più volte graziato Pjanic non estraendogli il secondo giallo.

Sui social è montata la polemica, anche per alcuni gesti che hanno lasciato qualche dubbio sull’operato del direttore di gara, tanto che la Procura avrebbe acquisito i filmati del labiale di Tagliavento e del dialogo tra il quarto uomo e Allegri.

Sul web il video del quarto uomo Tagliavento che si consulta con Orsato sul finale di partita è stato, probabilmente, mistificato. Il suo labiale è stato da molti interpretato così. “Nel recupero vinciamo”, ma in realtà poi a una più attenta analisi, Tagliavento sembrerebbe dire al direttore di gara: “Che recupero facciamo?”.