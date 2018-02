OADBY – Un uomo è in grado di sentire di nuovo dopo che gli è stato rimosso un pezzo enorme di cerume. E’ accaduto a Oadby nel Leicestershire: in un video postato su YouTube, si vede il cerume che esce dall’orecchio del paziente. L’intervento è durato in tutto due minuti ed ha dato al paziente molto sollievo, sia per la possibilità di sentirci di nuovo, sia per la possibilità di non sentire più dolore e fastidio.

La procedura di pulizia è stata eseguita tramite un endoscopio in una tecnica sviluppata da un medico di nome Neel Raithatha. Il medico spiega che “il cerume era asciutto, opaco ed aveva aderito alle pareti del condotto uditivo”.

Il video ha raccolto più di 50mila visualizzazioni in pochi giorni. Prima della rimozione, il cerume è stato sciolto con delle gocce specifiche inserite nell’orecchio. Raithatha spiega che a volte, il cerume forma dei tappi anche per colpa degli apparecchi acustici usati dagli anziani.