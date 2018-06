NEW DELHI – Una violenta tempesta di sabbia, con pioggia e venti fortissimi, si è abbattuta sull’India.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono almeno 35 i voli in arrivo a Nuova Delhi dirottati su altri aeroporti per via del maltempo nel pomeriggio di sabato 9 giugno.

Subito dopo la tempesta di sabbia su Delhi, sono arrivati temporali e raffiche di vento fortissime, tanto che sono stati registrati disagi sia per il trasporto aereo che per le metro, come riportato dal sito Ndtv. Il cielo si è oscurato all’improvviso intono alle 17 ora locale e un portavoce di Delhi Metro ha dichiarato: “A causa della tempesta di sabbia e della pioggia, ci sono stati alcuni casi cadute di tensione sulle linee della metro 1 e 3 e problemi alle linee elettriche vicino Janakpuri East”.

(Video da YouTube)

(Video da Twitter)