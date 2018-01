ROMA – Una fortissima scossa di terremoto, di magnitudo 8.2, si è verificata in mare nel golfo dell’Alaska, a circa 278 km a sudest di Kodiak, a 10 km di profondità. Lo riferisce l’istituto geologico americano Usgs.

Il centro Usa per l’allerta tsunami ha diramato l’allarme per le aree costiere anche della British Columbia e dell’Alaska, come anche per l’intera costa occidentale del Canada, degli Stati Uniti e delle Hawaii dove hanno iniziato a suonare le sirene di allarme: “Sono possibili diffuse e pericolose onde di tsunami“. La popolazione è stata invitata spostarsi su alture o zone sopraelevate.