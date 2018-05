ROMA – Il club messicano Chivas de Guadalajara ha vinto la Concacaf Champions League, la maggiore competizione calcistica per squadre di club del Nordamerica, contro il Toronto di Giovinco.

Durante i festeggiamenti, in mezzo ai tifosi biancorossi, c’era la giornalista Maria Fernanda Mora, collegata in diretta per l’emittente Fox Sports.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Ad un certo punto, uno dei sostenitori allunga le mani sulla reporter. Lei reagisce immediatamente colpendolo con il microfono. Dopo l’incidente, Maria Fernanda Mora è intervenuta su Twitter spiegando di essere stata “toccata più volte” e di non volerlo assolutamente accettare. Parole di solidarietà sono arrivate anche dai colleghi.