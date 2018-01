LONDRA (INGHILTERRA) – Nel corso della partita tra Qpr e Middlesbrough, terminata sul punteggio di 3 a 0 per gli ospiti, un tifoso locale, furioso per la batosta che stava subendo la sua squadra, ha deciso di giocare un brutto scherzo al portiere avversario Alex Smithies.

L’ultras del Qpr, con l’aiuto di un compagno di curva, è riuscito a impossessarsi della bottiglia di acqua del portiere avversario e ci ha fatto la pipì all’interno.

Per sua sfortuna è stato immortalato dal canale YouTube “Football Away Days” che ha diffuso il video sul web.

Il tifoso è stato individuato ed arrestato dalla polizia e per fortuna non è riuscito nel suo intento perché Smithies non ha bevuto dalla bottiglietta.