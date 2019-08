NEW YORK – Il forte rumore causato dal ritorno di fiamma di una marmitta di una motocicletta ha causato attimi di panico a Times Square, a Manhattan: centinaia di passanti sono corsi a rifugiarsi nei negozi e nei portoni, fino a che la polizia non ha accertato che non vi era alcun motivo di allarme. L’episodio rivela della psicosi venutasi a creare dopo le recenti stragi di El Paso e Dayton.

Il dipartimento di polizia ha poi twittato: “Non c’è #ActiveShooter in #TimesSquare. Il ritorno di fiamma di una motocicletta di passaggio sembrava un colpo di pistola”. Nel tweet si afferma che il 911 ha ricevuto moltissime chiamate per l’accaduto e si esorta il pubblico a non farsi prendere dal panico: “L’area di Times Square è molto sicura!”.

Times Square è uno delle aree più protette del paese. Anche in una giornata normale, una grande presenza di poliziotti può essere notata da chiunque. “Tutto ad un tratto ho sentito questo rumore ovattato. Guardandomi intorno ho visto una marea di gente che correva” ha detto un testimone al’Abc di New York. (fonte ANSA)