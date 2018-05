COMO – Gli agenti della Polizia stradale di Como hanno denunciato il conducente di un Tir con targa tedesca che aveva effettuato inversione in autostrada, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] grazie alle immagini dalle telecamere puntate sulla barriera autostradale di Grandate (Como).

Gli agenti in servizio di vigilanza sulla A9 nel tratto Como-Lainate-Brogeda hanno intercettato il Tir con semirimorchio il cui conducente, giunto all’altezza della barriera, si era incanalato nella corsia telepass, prima effettuando una retromarcia per mettersi nella corsia vicina e, dopo essersi accorto di non essere nel varco corretto, ha invertito la marcia procedendo in contromano per circa 200 metri.

Nonostante le manovre pericolose del camionista non si sono verificati incidenti. La pattuglia ha intercettato e fermato il Tir all’altezza dell’uscita di Origgio. Dopo aver effettuato i controlli ed aver riscontrato la compilazione non corretta del documento di trasporto internazionale, all’uomo è stata ritirata la patente e sono state inflitte sanzioni per le infrazioni al Codice della strada. Sequestrato il mezzo pesante.